



Байден начал использовать аппарат для лечения нарушения дыхания во сне

Президент Байден недавно начал использовать аппарат CPAP для лечения своего апноэ во сне, подтвердил Белый дом в среду.



“С 2008 года президент раскрывал свою историю с апноэ во сне в подробных медицинских отчетах. Прошлой ночью он использовал аппарат CPAP, что обычно для людей с таким прошлым”, — заявил представитель Белого дома Эндрю Бейтс, пишет Аxios.



По словам представителя Белого дома, Байден недавно начал использовать устройство для улучшения качества сна.



Предыдущие медицинские записи за 2008 год показали, что у Байдена была повторяющаяся проблема апноэ во сне, распространенное состояние, при котором “ваше дыхание останавливается и возобновляется много раз во время сна”, согласно данным Национального института здравоохранения .



Bloomberg News впервые сообщил об использовании Байденом аппарата CPAP.



Врач Белого дома Кевин О'Коннор в феврале написал , что Байден “пригоден к службе” в медицинской справке после того, как президент прошел ежегодное медицинское обследование.



