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Байден: “Мое здоровье хорошее, наши союзники боятся “катастрофы””
12.07.2024 07:25 MIGnews.com

Байден: “Мое здоровье хорошее, наши союзники боятся “катастрофы””

Президент Соединенных Штатов Джо Байден рассказал о состоянии своего здоровья на пресс-конференции, заявил: 

“Я провел три важных и интенсивных неврологических теста. Если врачи посчитают, что мне следует сделать еще один анализ, я сделаю это, но никто этого не говорит. Говорят, я в хорошей форме”.

Он добавил, что “наши союзники боятся, что произойдет “катастрофа”, если Трамп будет избран на новый срок.

Китай, Северная Корея, Россия и Иран пытаются понять, как они могут влиять на мир”.

 

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