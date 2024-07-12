



Байден: “Мое здоровье хорошее, наши союзники боятся “катастрофы””

Президент Соединенных Штатов Джо Байден рассказал о состоянии своего здоровья на пресс-конференции, заявил:



“Я провел три важных и интенсивных неврологических теста. Если врачи посчитают, что мне следует сделать еще один анализ, я сделаю это, но никто этого не говорит. Говорят, я в хорошей форме”.



Он добавил, что “наши союзники боятся, что произойдет “катастрофа”, если Трамп будет избран на новый срок.



Китай, Северная Корея, Россия и Иран пытаются понять, как они могут влиять на мир”.



