



Байден: Критики поддержки Израиля должны лучше осознать резню 7 октября

Президент США Джо Байден говорит, что критики его поддержки Израиля во время войны в Газе должны лучше понять, что совершил ХАМАС 7 октября.



"Я не хочу, чтобы убивали палестинцев. Я думаю, что это противоречит тому, во что мы верим как американцы", - говорит он в интервью The New Yorker.



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"Давление на израильское руководство, которое должно всеми силами бороться с ХАМАСом, реально. Но это не значит, что его следует продолжать. Это не значит, что это правильно. И поэтому, я думаю, вы увидите - я молюсь, чтобы вы увидели - значительный спад в применении силы".

