



Байден и Столтенберг обсудили войну РФ против Украины

Президент США Джо Байден во время встречи в Вашингтоне с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом обсудили последствия российской войны.



Об этом говорится в заявлении Белого дома.



В преддверии саммита глав государств и правительств членов Североатлантического альянса Байден и Столтенберг приветствовали поддержку, которую союзники и партнеры оказывают на двустороннем уровне, чтобы помочь Украине защититься от российской агрессии.



"Обсудили последствия войны России против Украины для трансатлантической безопасности, а также важность дальнейшего усиления возможностей сдерживания и обороны НАТО", - говорится в сообщении.



Речь также шла о совместном желании как можно быстрее принять Швецию в Альянс.

