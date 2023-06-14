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Байден и Столтенберг обсудили войну РФ против Украины
14.06.2023 09:15 Ирина Демьянова

Байден и Столтенберг обсудили войну РФ против Украины

Президент США Джо Байден во время встречи в Вашингтоне с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом обсудили последствия российской войны.

Об этом говорится в заявлении Белого дома.

В преддверии саммита глав государств и правительств членов Североатлантического альянса Байден и Столтенберг приветствовали поддержку, которую союзники и партнеры оказывают на двустороннем уровне, чтобы помочь Украине защититься от российской агрессии.

"Обсудили последствия войны России против Украины для трансатлантической безопасности, а также важность дальнейшего усиления возможностей сдерживания и обороны НАТО", - говорится в сообщении.

Речь также шла о совместном желании как можно быстрее принять Швецию в Альянс.
 

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