



Байден будет баллотироваться на второй срок, - NBC News

Президент США Джо Байден будет баллотироваться на второй президентский срок. Решение он уже принял.



Об этом сообщает NBC News.



Как информирует новостной телеканал, ссылаясь на собственный источник, сам Байден пока не спешит публично объявлять об участии в выборах.



Якобы нежелание президента США официально заявить о том, о чем он и так неоднократно говорил в частном порядке, обусловлено рядом факторов, в частности: отсутствие серьезного соперника в рядах Демократической партии, сосредоточение внимания общества на судебном процессе против Дональда Трампа, приближение столкновения с республиканцами в Конгрессе по вопросу расходов бюджета.



