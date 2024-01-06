



Авиакомпания Alaska Airlines приостановила эксплуатацию Boeing 737-9

Авиакомпания Alaska Airlines приостановила эксплуатацию все свои самолеты Boeing 737-9 через несколько часов после того, как в одном из них в воздухе вылетело окно и кусок фюзеляжа, что привело к вынужденной посадке в Портленде, штат Орегон. Никто серьезно не пострадал.



Инцидент произошел вскоре после взлета, и зияющее отверстие привело к разгерметизации салона. Согласно полетным данным, самолет поднялся на высоту 4876 метров, после чего вернулся в международный аэропорт Портленда. Авиакомпания сообщила, что самолет благополучно приземлился со 174 пассажирами и шестью членами экипажа.



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"После сегодняшнего происшествия с рейсом 1282 мы решили принять меры предосторожности и временно остановить эксплуатацию всех наших 65 самолетов Boeing 737-9", - говорится в заявлении генерального директора Alaska Airlines Бена Миникуччи.



Каждый из самолетов будет возвращен в эксплуатацию после полного технического обслуживания и проверок безопасности, которые, по словам Миникуччи, авиакомпания планирует завершить в течение нескольких дней.

