



Антиизраильские протестующие оскорбили Алека Болдуина в Нью-Йорке

Алек Болдуин подвергся нападкам со стороны антиизраильских протестующих во время демонстрации. Инцидент произошел в понедельник, 18 декабря в Нью-Йорке.



Протестующие заявили Болдуину, что у него "нет ни капли стыда", когда актер проходил мимо демонстрации в районе Западной 29-й улицы. Заметив его, протестующие подошли к нему и обвинили в поддержке Израиля. Болдуина пришлось сопровождать сотрудникам полиции Нью-Йорка.



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"Закрой свой рот, тебе не стыдно", - крикнул один из мужчин в ответ Болдуину. На вопрос, осуждает ли он Израиль, Болдуин ответил: "Нет, я поддерживаю мир в Газе".



"Вы задаете глупые вопросы", - сказал Болдуин одному из протестующих. "Задайте мне умный вопрос, и я отвечу на ваш вопрос".



Болдуину удалось избежать хаоса, пробравшись через дверь. "Кстати, твоя карьера идет под откос", - крикнул мужчина, когда за Болдуином закрылась дверь.

Источник, близкий к актеру, рассказал The Messenger: "Алек направлялся к волонтерам, чтобы вести курсы актерского мастерства. Он не собирался идти на акцию протеста и никак в ней не участвовал", - сказал источник. "Полиция вмешалась, чтобы избежать дальнейшей конфронтации, и он смог безопасно добраться до класса". Видеозапись инцидента была опубликована на сайте X.



Pro-Palestinian protestor to actor Alec Baldwin “You work in Hollywood. So do you condemn Israel?” The antisemitism is dripping from the question. No wonder Baldwin lost his temper. pic.twitter.com/ERAcnTIBnB — Heidi Bachram 🎗️ (@HeidiBachram) December 19, 2023

"Это преследование"Люди завалили раздел комментариев: "Вот что происходит, когда протестующие встречаются с реальностью и понимают, что с ними согласны меньше людей, чем они думают". "Я боюсь, что в ближайшем будущем на одном из таких мероприятий вспыхнет массовая драка", - сказал один из пользователей, а другой написал: "Я рад, что он ответил на глупый антисемитский вопрос. Хотелось бы, чтобы он ответил на вопрос: "Да, я поддерживаю Израиль". Я не говорю, что он этого не делает. Ему не нужно было играть в эту игру. Но он внятный парень, и мне бы хотелось услышать это от него"."Это преследование. Он шел на работу. Это не мирный протест. Уберите их", - написал один из пользователей, а другой сказал: "Им нельзя позволять подходить к людям и преследовать их. Для чего существует полиция, если она не собирается защищать других". "Я не поклонник Болдуина, но он актер, почему он должен высказывать свое общественно-политическое мнение по какому-то поводу? Он не политик и не комментатор. Эти люди найдут кого-нибудь, кто скажет что-то, что им не нравится, и кто-то пострадает", - написал один из пользователей.