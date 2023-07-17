



Американская конгресвумен извинилась, что назвала Израиль “расистским”

Прамила Джаяпал, возглавляющая большую группу прогрессивных демократов в Конгрессе США , в воскресенье извинилась за то, что назвала Израиль расистским государством, поскольку лидеры демократов в Палате представителей выступили против ее первоначального заявления.



"Я не считаю, что идея Израиля как государства является расистской", - говорится в заявлении Джаяпал. - Однако я считаю, что крайне правое правительство Нетаниягу проводило дискриминационную и откровенно расистскую политику и что в руководстве нынешнего правительства есть крайние расисты, проводящие эту политику”, — добавила она.



В субботу Джаяпал сделала свои первые замечания, назвав Израиль “расистским государством”, на конференции, проходившей в Чикаго, где, по сообщениям СМИ, пропалестинские протестующие прерывали групповую дискуссию.



В отдельном заявлении в воскресенье лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис и трое его высокопоставленных помощников заявили, что “Израиль не является расистским государством”, явно упрекая Джаяпал. Они добавили: “Есть отдельные члены нынешней израильской правящей коалиции, с которыми мы категорически не согласны”, точно так же, как они часто не согласны с законодателями-республиканцами в Палате представителей США.



Спор возник после того, как Палата представителей и Сенат США пригласили президента Израиля Ицхака Герцога выступить на совместном заседании Конгресса в среду, после его визита к президенту Джо Байдену. Некоторые члены Прогрессивной группы Конгресса дали понять, что могут не присутствовать на мероприятии.



Джаяпал сказала, что она давно поддерживает решение о создании двух государств для Израиля и палестинцев, но указала на свое несогласие с продолжающимся расширением Израилем поселений в спорных районах.



"Я ни в коем случае не хотела отрицать глубокую боль и обиду израильтян и их еврейской диаспоры, которая до сих пор переживает травмы погромов и преследований, Холокост, а также продолжающийся антисемитизм и насилие на почве ненависти, которые свирепствуют и сегодня", - добавила Джаяпал.







