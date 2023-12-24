



Александр Виндман: “Никаких сигналов к примирению Путин не посылает!”

Бывший высокопоставленный военный Александр Виндман, который выступал свидетелем в Конгрессе против Трампа, обрушился с разгромной критикой на статью в NYT, утверждающую, что Путин начал "отправлять сигналы" готовности к мирным переговорам и прекращению огня.



“Не знаю, что обиднее: трусость бывших политиков, которые слишком напуганы, чтобы раскрыть себя, поэтому прячутся за “сохранением неофициального канала”, думая, что они из-за него могут заключить мирное соглашение или полезные идиоты, торгующие ядом путинского мира. Эта статья демонстрирует глубокое непонимание войны России против Украины и игнорирование Путина. И анализ безграмотных любителей россии в СМИ показывает неспособность сторонников умиротворения извлечь уроки из десятилетия неудач”, - написал он в X (Twitter)

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Говоря о “полезных идиотах, торгующих ядом”, Виндман подразумевает группу людей, которую называют неофициальным каналом в Кремль. Этими любителями Путина являются Ричард Гаас, бывший дипломат, профессор политологии Джорджтаунского университета Чарльз Купчан и специалист по России Томас Грэм. Оба – бывшие чиновники администрации президента.

