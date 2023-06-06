



Агент ФБР, шпионивший в пользу России, найден мертвым в тюрьме

Власти США заявили, что Роберт Ханссен, бывший агент ФБР, ставший шпионом, которого бюро называет “самым разрушительным” в своей истории, был найден мертвым в своей тюремной камере в понедельник.



79-летний Ханссен был приговорен в 2002 году к пожизненному заключению после того, как признал себя виновным в шпионаже в пользу Советского Союза, а затем и России на протяжении более 20 лет. Причина смерти не указывается.



Ханссен присоединился к ФБР в 1976 году и начал продавать секретную информацию в Советский Союз в 1985 году, согласно данным ФБР.

К моменту его ареста в 2001 году он получил более 1,4 миллиона долларов наличными, банковскими средствами и бриллиантами в обмен на компрометацию многочисленных источников информации, методов разведки и секретных документов США, утверждает ФБР.



Шпиона взяли под стражу после того, как поймали его у “тайника” с секретными материалами в парке в пригороде Вирджинии. Он отбывал пожизненное заключение в колонии строгого режима в Колорадо.