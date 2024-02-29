



Администрация Байдена обеспокоена возможной операцией Израиля в Ливане

Чиновники, близкие к президенту США Джо Байдену, обеспокоены тем, что Израиль планирует начать наземную операцию против "Хезболлы" в Ливане в ближайшие месяцы, сообщает CNN.



Согласно сообщению, администрация Байдена провела брифинги для разведки по этому вопросу, готовясь к тому, что поддерживаемую Ираном террористическую группировку "Хезболла" не удастся заставить отступить от границы дипломатическими мерами.



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В беседе с CNN на условиях анонимности один из чиновников сказал, что администрация Байдена "исходит из того, что израильская военная операция состоится в ближайшие месяцы".



Чиновник добавил, что он не ожидает, что операция будет неизбежной "в ближайшие несколько недель", но "возможно, позже этой весной".

