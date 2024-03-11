



Адам Шифф: брифинг Дональда Трампа будет “упрощенный”

“Я должен надеяться, что они “упростят” брифинг для Дональда Трампа. То есть они не дадут ему больше информации, чем это абсолютно необходимо”, — сказал Шифф, конгрессмен-демократ из Калифорнии, который ранее занимал пост председателя комитета Палаты представителей по разведке от Демократической партии.



Издание Politico впервые сообщило, что представители разведки готовились проинформировать Трампа по вопросам национальной безопасности, если он добьется выдвижения своей кандидатуры от Республиканской партии этим летом, учитывая обвинения Трампа в неправильном обращении с секретными документами.



Решение проинформировать Трампа будет соответствовать практике, восходящей к 1952 году. Но, как отметил в воскресенье Шифф, это будет первый случай, когда администрация охотно поделится секретной информацией с кандидатом, которому предъявлены уголовные обвинения в связи с неправильным обращением с секретными данными.



Учитывая послужной список Трампа, “мы не можем верить, что он поступит правильно с этой информацией”, — заявил Шифф в воскресенье, 10 марта, во время интервью на канале NBC “Meet the Press”. “Он вел себя так безрассудно”.



