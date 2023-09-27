



Ясновидящая старинного рода Сара в Израиле!

Успейте записаться на личный прием к Саре в Бат Яме



Можно ли изменить судьбу? Часто, когда человека что-то сильно не устраивает в его жизни: отсутствие любимого человека или благосостояния, отсутствие перспектив или наличие неприятных проблем и преград – это связано с тем, что в сознании его есть некая слепая зона, которую он не осознает. Все его попытки изменить ситуацию могут привести в лучшем случае к незначительным временным улучшениям, так как корень проблемы, лежащий в психике человека, остается неизменным.



Ясновидящие и экстрасенсы видят не только саму проблему, но и корень, из которого она произрастают, и умеют воздействовать непосредственно на корневую причину в психике человека, решая тем самым проблему по-настоящему.



Ясновидящая Сара известна во всем мире. Она участница и победительница Битвы сильнейших. И теперь она в Израиле! Сара имеет дар предсказания судьбы, то есть видит события от источника их развития в прошлом, до их финального аккорда – результата в будущем. Она видит так же слепые пятна в сознании клиента, и может указать ему путь, как и над чем работать, чтобы повернуть ситуацию в его пользу.



Основные направления работы Сары:

Подробное гадание на прошлое, настоящее и будущее на старинных картах лично и дистанционно по всему миру;

Открытие денежного канала;

Помощь в сложных ситуациях, связанных с бизнесом;

Снятие венца безбрачия, сглаза, порчи (лично и на расстоянии);

Избавление от одиночества, помощь в решении семейных проблем;

Установление защиты от зависти и злости;

Изготовление индивидуальных амулетов и оберегов под каждого клиента, которые Сара собственноручно делает и заговаривает.

Сара может помочь в решении любой проблемы!



Сара ведет прием как лично, так и дистанционно

Узнать подробности и назначить встречу можно по телефону/ WhatsApp /Telegram

+972- 50-5674906



Как повлиять на свою судьбу? Как узнать будущее?



Ответы на эти вопросы Сара дает в своем интервью, которое можно посмотреть по ссылке:

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