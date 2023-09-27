Ясновидящая старинного рода Сара в Израиле!
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Можно ли изменить судьбу? Часто, когда человека что-то сильно не устраивает в его жизни: отсутствие любимого человека или благосостояния, отсутствие перспектив или наличие неприятных проблем и преград – это связано с тем, что в сознании его есть некая слепая зона, которую он не осознает. Все его попытки изменить ситуацию могут привести в лучшем случае к незначительным временным улучшениям, так как корень проблемы, лежащий в психике человека, остается неизменным.
Ясновидящие и экстрасенсы видят не только саму проблему, но и корень, из которого она произрастают, и умеют воздействовать непосредственно на корневую причину в психике человека, решая тем самым проблему по-настоящему.
Ясновидящая Сара известна во всем мире. Она участница и победительница Битвы сильнейших. И теперь она в Израиле! Сара имеет дар предсказания судьбы, то есть видит события от источника их развития в прошлом, до их финального аккорда – результата в будущем. Она видит так же слепые пятна в сознании клиента, и может указать ему путь, как и над чем работать, чтобы повернуть ситуацию в его пользу.
Основные направления работы Сары:
- Подробное гадание на прошлое, настоящее и будущее на старинных картах лично и дистанционно по всему миру;
- Открытие денежного канала;
- Помощь в сложных ситуациях, связанных с бизнесом;
- Снятие венца безбрачия, сглаза, порчи (лично и на расстоянии);
- Избавление от одиночества, помощь в решении семейных проблем;
- Установление защиты от зависти и злости;
- Изготовление индивидуальных амулетов и оберегов под каждого клиента, которые Сара собственноручно делает и заговаривает.
Сара ведет прием как лично, так и дистанционно
Узнать подробности и назначить встречу можно по телефону/ WhatsApp /Telegram
+972- 50-5674906
Как повлиять на свою судьбу? Как узнать будущее?
Ответы на эти вопросы Сара дает в своем интервью, которое можно посмотреть по ссылке:
https://youtu.be/Cg4PEMQSf7g
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