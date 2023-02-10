



Выбираете школу для ребенка на следующий учебный год?

Выбираете школу для ребенка на следующий учебный год? В Израиле большой выбор школ, но важно ориентироваться на то, что важно и нужно вашему ребенку и ценно для вас.



Образовательная сеть “Шуву” - это 19 школ в разных городах Израиля. Это современные школы с высоким уровнем образования. Ученики школ “Шуву” показывают высочайшие результаты сдачи “Багрута” (Аттестат зрелости /Аттестат о среднем образовании). И при всей своей современности школа сохранила традиционный подход к воспитанию и дисциплине. Здесь прививают уважение к старшим, почитание пожилых людей, заботу о младших, и учат совершать хорошие поступки с радостью. Но это еще не всё.



“Шуву” – это классическая школа с традиционным еврейским воспитанием. Дети здесь изучают и светские, и религиозные предметы, традиции и праздники еврейского народа.



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Образовательная сеть “Шуву” была основана 30 лет назад во время первой волны репатриации в Израиль из СССР. За многие годы работы с новыми репатриантами школа разработала эффективную систему образования, помогающую детям максимально быстро адаптироваться в новой стране. Если вы недавно в стране, это еще одно преимущество для вас.



Если вы хотите дать ребенку хороший уровень образования, чтобы он мог поступить после школы в любой ВУЗ, при этом прививать ему классические нормы поведения и обучать его еврейским традициям. Тогда школа “Шуву” – это то, что нужно!



Мы работаем с детьми самых разных возрастов. Можно начать учиться с нами еще с дошкольного возраста. У нас 7 садиков в разных городах Израиля. И школы в 19 городах страны, где мы обучаем детей с первого до двенадцатого класса.

Высокий уровень образования – дети получают высокие результаты Аттестата зрелости;

Традиционное воспитание и дисциплина;

Еврейская школа с изучением праздников и традиций;

Лучшая школа для адаптации ребенка в новой стране.

Если вы ищете еврейский детский сад или школу для своего ребенка, присоединяйтесь к нам! Подробную информацию можно получить по телефону +972-777-299108 (на русском языке).Школы “Шуву” есть в таких городах Израиля: Ход-ха-Шарон, Хадера, Ашдод, Ашкелон, Беэр-Шева, Бейт-Шемеш, Бат-Ям, Лод, Ноф-ха-Галиль, Нетания, Акко, Петах-Тиква, Ришон-ле-Цион, Реховот, Тель-Авив, Иерусалим, Беэр-Яаков, Мевасерет-Цион