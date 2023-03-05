



Весенний подарок от “Эгеда”: –50% на второй билет на лекцию Александра Васильева

Знаменитый деятель искусства, историк моды, бескомпромиссный борец за красоту Александр Васильев выступит в Израиле с циклом лекций о моде в эпоху перемен - “Красота в изгнании” с 8 по 13 марта. Мы уверены, что среди клиентов «Эгеда» много тех, для кого мода, красота и история – не пустой звук. Именно для вас мы дарим возможность посетить мероприятие со специальной скидкой!



Что такое весна – это пробуждение, яркие краски и желание обновления. Вот и мы в «Эгеде» с приходом весны ждем перемен, но только приятных. И хотим поделиться приятным и полезным с вами, уважаемые пассажиры. Компания «Эгед» дарит всем своим пассажирам возможность посетить долгожданное мероприятие от Александра Васильева.

