



Сборная Израиля улучшила шансы получить прямую путевку на Евро-2024

После сентябрьских отборочных матчей на футбольный чемпионат Европы 2024-го года сборная Израиля несколько улучшила свое турнирное положение.

Подопечные Алона Хазана в первом осеннем месяце сыграли два матча, в которых добыли вполне удовлетворительные результаты. Сначала израильские футболисты спасли важную ничью на поле главного конкурента в борьбе за место в Топ-2 турнирной таблицы – команды Румынии (1:1), а затем взяли три очка в домашней игре с Беларусью (1:0), которая складывалась для хозяев поля очень нелегко.



Теперь израильтяне занимают третью строчку в таблице группы «I», отставая от лидера и главного фаворита – Швейцарии, на три очка, а от идущих на второй позиции румын – всего на один пункт, которые вполне реально отыграть за оставшиеся четыре матча.



Впрочем, эксперты беттинг-сферы в заочном сражении за место в Топ-2 между Румынией и Израилем все равно считают фаворитами первых, однако израильтяне, по сравнению с показателями до начала сентября, несколько улучшили свои позиции. В частности, котировки на выход Израиля на Евро-2024 с одного из двух первых мест в отборочной группе изменила в лучшую сторону известная компания Леон, в линии которой всегда есть широкий выбор объектов для пари на футбол. Те болельщики, которые планируют использовать свои бонус-коды Леон (https://betonmobile.ru/bonus-kod-bk-leon) для прогноза на то, что Израиль займет одну из двух высших ступеней в итоговой таблице своей отборочной группы, уже заметили, что сейчас шансы на успех команды Алона Хазана оцениваются в более чем 45% вероятности.



У Румынии этот показатель, исходя из котировок в мобильном приложении Леон (https://betonmobile.ru/mobilnoe-prilozhenie-leonbets), заметно выше и на данный момент равен 63% вероятности. Но не стоит забывать, что обоим конкурентам еще предстоит провести по 4 поединка в квалификации на европейский футбольный форум, и многое еще может поменяться в данной «гонке за путевками» на чемпионат.



В частности, команды Израиля и Румынии еще ждет очное противостояние на поле израильской команды в ноябре, и эта встреча станет ключевой в битве за предполагаемую вторую строчку в группе. Помимо этого матча, израильским футболистам предстоит провести домашний поединок против главного фаворита «шестерки», сборной Швейцарии, а также выездные игры на полях сборных Косово и Андорры.



У румын календарь, без учета выезда в Израиль, выглядит так: выездная игра с Беларусью, а затем две домашние встречи с Андоррой и Швейцарией. В целом, по сложности у обеих команд примерно одинаковое расписание. И очень похоже на то, что судьба второй путевки на Евро-2024 решится именно во второй очной баталии между этими сборными.