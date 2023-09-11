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Праздничные скидки на коллекцию белых кроссовок от HOKA – от 20% до 33%!
11.09.2023 16:31 MIGnews

Праздничные скидки на коллекцию белых кроссовок от HOKA – от 20% до 33%!

К празднику Рош ха-Шана международный обувной бренд HOKA предлагает отличные скидки на коллекцию белой обуви.

До 17 сентября в магазинах и на сайте New Run, а также в избранных обувных магазинах кроссовки предлагаются по ценам от 259 до 559 шекелей с учетом скидки.

HOKA, самый быстрорастущий в мире бренд обуви для бега и ходьбы, предлагает к празднику скидки от 20% до 33% на множество любимых моделей бренда в белом цвете - от флагманских моделей Clifton и Bondi, до специальных моделей, таких как Transport. Так что эти праздники будут для нас нарядными и максимально комфортными.

Галит Бирнбойм-Навон, директор по маркетингу HOKA Israel, говорит, что «HOKA рада предложить специальные цены на ассортимент белой обуви, которая позволит израильтянам провести праздники стильно и с комфортом. Обувь HOKA подходит на каждый день, а также для самых разных видов тренировок, она хорошо сочетается со всеми стилями одежды, от повседневного до праздничного».

Вот несколько моделей белого цвета из праздничной коллекции:

  • HOKA Clifton 9 для мужчин и женщин — девятое поколение отмеченной наградами модели HOKA, Clifton 9 — это нейтральная обувь, подходящая для всех видов тренировок на твердых ровных поверхностях и отличающаяся исключительной амортизацией. Это обувь, которая обеспечивает уникальные ощущения от тренировок и максимальный комфорт для повседневного использования.
  • HOKA Kawana для женщин – обувь, созданная для тех, кто ценит комфорт, качество и смелый дизайн. Это универсальная обувь, которая поможет достичь желаемых целей в фитнесе, адаптируясь к любому типу тренировок. Каблук обуви имеет инновационную геометрию «ласточкин хвост» с расширением на внешней стороне пятки, которое улучшает ощущение от приземления, смягчает его и снижает нагрузку на суставы.
  • HOKA BondI 8 для женщин и мужчин – благодаря высокой поддержке и ощущению устойчивости, с которым трудно конкурировать, обувь Bondi 8 стала одной из самых любимых моделей HOKA во всем мире. Нейтральная обувь предназначена для повседневного использования, длительного стояния и различных тренировок.
К этим моделям присоединяется ограниченная серия модели Transport кремового цвета, которая будет предлагаться со скидкой 20%.

New Run – официальный импортер обуви HOKA и носков Belga в Израиле. Компания была основана в 2014 году и специализируется на импорте и маркетинге спортивных товаров. В настоящее время у компании есть два концептуальных магазина: один в комплексе «Мандарин» в Тель-Авиве, а другой в торговом центре «М а-Дерех» в Бейт-Хароте.

HOKA – один из самых быстрорастущих международных брендов в истории спортивной обуви. Родившаяся во французских Альпах в 2009 году и призванная обеспечить бегунам по пересеченной местности комфортный и плавный бег, компания HOKA быстро выросла и создала себе громкое имя благодаря качеству, которое оценили спортсмены всего мира. 

HOKA исследует и разрабатывает инновационные решения и конструкции, которые удовлетворят потребности спортсменов всех уровней - от профессионалов высшего уровня до любителей спорта и бега.

Обувь HOKA характеризуется массивной подошвой, которая сочетает в себе максимальную амортизацию, малый вес и нейтральность в движении. В настоящее время HOKA предлагает обувь для самых разных целей – от бега на трассе и в поле, до фитнеса, прогулок, походов, модельного бизнеса и многого другого.

Праздничные модели обуви можно приобрести в комплексе «Мандарин» в Тель-Авиве, а другой в торговом центре «М а-Дерех» в Бейт-Хароте, у New Run, официального импортера HOKA, на сайте https://www.newrun.co.il/ и в отдельных магазинах.

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