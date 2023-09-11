



Праздничные скидки на коллекцию белых кроссовок от HOKA – от 20% до 33%!

К празднику Рош ха-Шана международный обувной бренд HOKA предлагает отличные скидки на коллекцию белой обуви.



До 17 сентября в магазинах и на сайте New Run, а также в избранных обувных магазинах кроссовки предлагаются по ценам от 259 до 559 шекелей с учетом скидки.



HOKA, самый быстрорастущий в мире бренд обуви для бега и ходьбы, предлагает к празднику скидки от 20% до 33% на множество любимых моделей бренда в белом цвете - от флагманских моделей Clifton и Bondi, до специальных моделей, таких как Transport. Так что эти праздники будут для нас нарядными и максимально комфортными.



Галит Бирнбойм-Навон, директор по маркетингу HOKA Israel, говорит, что «HOKA рада предложить специальные цены на ассортимент белой обуви, которая позволит израильтянам провести праздники стильно и с комфортом. Обувь HOKA подходит на каждый день, а также для самых разных видов тренировок, она хорошо сочетается со всеми стилями одежды, от повседневного до праздничного».



Вот несколько моделей белого цвета из праздничной коллекции:

HOKA Clifton 9 для мужчин и женщин — девятое поколение отмеченной наградами модели HOKA, Clifton 9 — это нейтральная обувь, подходящая для всех видов тренировок на твердых ровных поверхностях и отличающаяся исключительной амортизацией. Это обувь, которая обеспечивает уникальные ощущения от тренировок и максимальный комфорт для повседневного использования.

HOKA Kawana для женщин – обувь, созданная для тех, кто ценит комфорт, качество и смелый дизайн. Это универсальная обувь, которая поможет достичь желаемых целей в фитнесе, адаптируясь к любому типу тренировок. Каблук обуви имеет инновационную геометрию «ласточкин хвост» с расширением на внешней стороне пятки, которое улучшает ощущение от приземления, смягчает его и снижает нагрузку на суставы.

HOKA BondI 8 для женщин и мужчин – благодаря высокой поддержке и ощущению устойчивости, с которым трудно конкурировать, обувь Bondi 8 стала одной из самых любимых моделей HOKA во всем мире. Нейтральная обувь предназначена для повседневного использования, длительного стояния и различных тренировок.