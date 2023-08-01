



Особенный День Влюбленных с помощью ART™ MARBLE от SodaStream

Любители газированных напитков SodaStream смогут отпраздновать дома День Влюбленных и Ту б'Ав по-особенному: с теплыми чувствами и бокалами, наполненными пузырящейся радостью. Романтические моменты поможет создать машина для газации воды ART™ MARBLE в цвете дымчатого мрамора.



Это не просто газатор, а настоящий предмет роскоши, который вносит нотку шарма и элегантности на кухню. Эта премиум-версия становится желанным подарком для всех любителей идеального домашнего ужина или романтического свидания.



Устройство ART™ MARBLE является частью новой серии устройств от SodaStream, выполненных в современном ретро-стиле. Вдохновленное промышленным дизайном, оно оснащено удобной ручкой, которая обеспечивает продвинутый метод газации, одновременно не нарушая стиль вашей кухни.



ART™ MARBLE позволяет наслаждаться домашней свежей газировкой, создавая бесконечное разнообразие освежающих напитков. С этим устройством, вы можете проявить свои творческие способности, миксуя романтические коктейли для особых свиданий или вечеринок с друзьями.



Для тех, кто хочет попробовать особенный коктейль, предлагаем рецепт "Розовой Сангрия" от винодельни Харей Хагалиль. Этот изысканный напиток основан на белом вине Ор Блан де Нуар, произведенном из гренаш-винограда без кожуры. Он изобилует ароматами роз, персика, черешни и нежной газированости, что делает его идеальным летним вином.







Ингредиенты для 2 коктейлей:



• 120 мл Ор Блан де Нуар от винодельни Харей Хагалиль

• 80 мл джина

• 200 мл тоника

• 60 мл сиропа из розового винограда

• 100 мл газировки от SodaStream

• 6 зеленых веточек мяты



Готовим бутылку содовой с помощью машины ART™ MARBLE от SodaStream. Смешиваем все ингредиенты, в бокале с льдом, аккуратно перемешиваем и добавляем 100 мл свежей газировки. Украшаем коктейль лимоном и травами по вкусу, чтобы придать ему красивый вид.



SodaStream, входящая в состав PepsiCo, является глобальным лидером среди брендов газированных вод. Компания присутствует почти на 50 рынках по всему миру, предоставляя потребителям возможность создавать персонализированные газированные напитки, подходящие их вкусу, с помощью всего лишь одной кнопки.



Не упустите возможность обзавестись машиной для создания содовой ART™ MARBLE от SodaStream по специальной цене - 329 шекелей (вместо 379 шекелей) до 31.8. Заказать её можно на сайте SodaStream или по телефону службы обслуживания и заказов *9880.



Создайте свои моменты радости и романтики с помощью этого прекрасного устройства и наслаждайтесь освежающими напитками с винодельни Харей Хагалиль!

