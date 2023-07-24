



Не только у мужчин: заболевания сердца у женщин

Боль в груди или в левой руке? Холодный пот и одышка? Возможно, вы удивитесь, узнав, что известные вам симптомы, методы лечения и лекарства во время и после сердечного приступа, необязательно актуальны для вас. Сердечная беседа с доктором Лиор Барух и доктором Авиталь Портер об отличиях, характеризующих сердечно-сосудистые заболевания у женщин, о важности повышения осведомленности, о способах профилактики, преодоления и лечения. Прочитайте и сохраните



- Осведомленность об особенностях сердечных заболеваний у женщин невысока. Как женщины могут понять, действительно ли у них сердечный приступ?



«Нам есть куда стремиться в плане улучшения осведомленности, — говорит доктор Лиор Барух, семейный врач «Маккаби», — но я хочу вернуться назад, потому что ранняя диагностика и обнаружение исключительно важны, еще до того, как заболевание действительно возникает. Существует множество специфических факторов риска, которые неизвестны как самим женщинам, так и медицинскому сообществу, и о них важно говорить. Например, диабет и преэклампсия. Большинство беременностей приходится на возраст от 20 до 30 лет, и большинство из нас не знает, что эти годы являются критическими в отношении здоровья сердца на десятилетия вперед. Женщины могут попасть в группу риска уже в возрасте 20-30 лет, но они просто не знают об этом и не подозревают, что случаи заболевания диабетом/преэклампсией имеют значение.



Я хотела бы указать на дополнительные факторы риска, которые, возможно, менее очевидны, но характерны только для женщин.



Женщины с самого раннего возраста испытывают стрессы, которым мужчины не подвержены или менее подвержены. Я говорю о гендерной дискриминации и разного рода сексуальном насилии. Было доказано, что эти факторы наносят ущерб на биологическом уровне, есть исследования, которые показывают, как сексуальное насилие в прошлом может вызвать сердечно-сосудистую недостаточность, что фактически приводит к сердечному заболеванию».



Почти десять лет назад доктор Лиор Барух, семейный врач «Маккаби», основала организацию под названием HealthyHer - Feminist Medicine. «Наша организация состоит из 9 сотрудниц, занимающихся всем, что связано с медициной и феминизмом. Наша деятельность включает в себя повышение осведомленности, медицинское просвещение, консультирование и продвижение политики в области здравоохранения и научных исследований».



- Поговорим о симптомах сердечного приступа у женщин.



«Симптомы у женщин и мужчин разные. Инфаркты у женщин в довольно многих случаях не сопровождаются явными признаками, потому что имеет место поражение не крупного сосуда, а мельчайших сосудов, так называемая эндотелиальная недостаточность.



В этом вопросе нет черного и белого, речь идет о широком спектре. По статистике у женщин чаще происходит поражение мелких сосудов, поэтому симптомы более расплывчаты. Это могут быть дискомфорт, тошнота или рвота, продолжающиеся несколько часов или даже дней.



Даже во время катетеризации может возникнуть затруднение, характерное только для сердечного приступа у женщин: открыть заблокированный кровеносный сосуд сложнее, его не всегда находят, и он не всегда вообще существует».



- Это действительно новость для меня и, я уверена, что эта информация будет новой также для многих женщин, которые прочтут эту статью. Есть ли на ваш взгляд продвижение в вопросе осведомленности о сердечных заболеваниях у женщин?



«Ситуация за последние 20 лет существенно улучшилась, потому что уровень осведомленности значительно повысился. Эта тема включена в учебные программы и тренинги, врачи стали более осведомлены, как и сами женщины. Тем не менее, исследования показывают, что срок постановки диагноза длиннее в случаях сердечных приступов у женщин. Разница все еще существует».



Доктор Авиталь Портер, кардиолог в «Маккаби», заведующая кардиологическим отделением и клиникой женской кардиологии в больнице «Бейлинсон».



«Женщины умирают от сердечно-сосудистых заболеваний чаще, чем мужчины, — она начинает с серьезного заявления. - Осведомленность действительно растет, но этого недостаточно, и многие женщины вообще ничего не знают о специфических симптомах сердечных заболеваний у представительниц их пола».



- Как женщины могут предотвратить сердечно-сосудистые заболевания?



«Важно знать, что эти заболевания можно предотвратить, поэтому в первую очередь следует знать причины, а затем симптомы. Поскольку это наиболее распространенные заболевания в западном мире, важно понять их источник. Например, мало кто знает, что от болезней сердца умирает больше женщин, чем от рака молочной железы».



- Каковы факторы риска?



«Большинство из них общеизвестны: диабет, гипертония, ожирение, курение, малоподвижный образ жизни, генетика и высокий уровень холестерина. Менее известно, например, что вред от курения, особенно для молодых женщин, гораздо выше — особенно если они принимают противозачаточные таблетки. Кроме того, диабет у женщин является более серьезным заболеванием, из-за чего они страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями значительно чаще, чем мужчины.



Помимо этих традиционных факторов, существуют факторы риска, характерные только для женщин: с того момента, когда у девочки начинается менструация, и до того момента, когда менструальный цикл прекращается, всё происходящее в этот период имеет отношение к здоровью сердца: беременность, поликистоз яичников, прием противозачаточных таблеток, аборты - всё это впоследствии отражается на высоких показателях заболеваемости диабетом и гипертонией, которые также могут привести к сердечным заболеваниям и инсультам.



Психические аспекты, такие как стресс и депрессия, которые чаще встречаются у женщин, тоже оказывают большое влияние на здоровье сердца и сосудов».



- Чем же занимается женская кардиологическая клиника?



«Мы работаем параллельно и в сотрудничестве со многими отделениями и затрагиваем разнообразные аспекты: гинекология, онкология, психология — все это для того, чтобы максимально всесторонне охватить тему и, конечно же, узнать, что нового».



- Приходят ли к вам молодые женщины?



«Важно отметить, что женщины более молодого возраста (50-55 лет) тоже умирают от инфарктов.



Молодые женщины по своей природе менее склонны искать у себя медицинские проблемы, если они считают себя здоровыми. Одна из возможностей их обследовать – во время беременности, поэтому мы параллельно работаем и с гинекологами. Если вдруг во время беременности у женщины обнаруживаются диабет или гипертония, тогда она попадает в женскую кардиоклинику».



- Давайте поговорим о завтрашнем дне - методах лечения и возвращении к рутине женщин, перенесших инфаркт.



«Если у вас было сердечное или сосудистое заболевание, очень важно, чтобы вы поговорили об этом со своим врачом для получения информации и указаний по предотвращению повторных сердечных приступов и реабилитации. Существуют эффективные способы уменьшения риска и предотвращения повторных случаев заболевания, для этого необходимо следовать медицинским указаниям. Нет сомнений в том, что по сравнению с прошлым был достигнут значительный прогресс в отношении лечения и осведомленности, но нам предстоит еще долгий путь».



