



Коллекция Осень-Зима 23\24 от WeShoes – модная обувь, в которой мы исследуем мир

На презентации для русскоязычных журналистов, лидеров мнений и блогеров после новостей о трендах новой коллекции и бизнес-успехах WeShoes со своей мотивационной лекцией выступила Эйнат Кляйн — единственная в Эфиопии профессиональная русскоязычная историк и фотограф, которая публикуется в National Geographic, GEO, «Моя планета» и проводит исторические и экстрим-туры по всей Эфиопии и даже по долине Омо - родине наиболее удаленных от западной цивилизации племен. Эйнат рассказала о своем пути в самые дальние и экзотические уголки планеты, о женской силе и самодостаточности, о нестандартных решениях и умении взглянуть на привычные вещи по-новому. В общем, о качествах, благодаря которым пришла к успеху и компания WeShoes.

2023 год, как и предыдущий, стал для сети модных обуви и сумок WeShoes годом рекордного роста - менее чем за два года было открыто 25 новых филиалов, сегодня их более 80 и планируется открытие новых.



WeShoes отбирает по всему миру и привозит в Израиль самые инновационные и продвинутые бренды обуви, подходящие именно израильским климату, привычкам и характеру.



В портфолио компании более трех десятков знаменитых глобальных марок, таких как Crocs, Blundstone, Hoka, Gap, сумок Kanken, Desigual и многих других, и все они эксклюзивно представлены в сети.



Итак, в новой коллекции:

Blandstone – паспорт израильтянина

Crocs – творчество не знает сезонов

Gap – в этом сезоне бренд впервые представлен в Израиле

Hoka – самый быстрый рост продаж в истории