Коллекция Осень-Зима 23\24 от WeShoes – модная обувь, в которой мы исследуем мир
На презентации для русскоязычных журналистов, лидеров мнений и блогеров после новостей о трендах новой коллекции и бизнес-успехах WeShoes со своей мотивационной лекцией выступила Эйнат Кляйн — единственная в Эфиопии профессиональная русскоязычная историк и фотограф, которая публикуется в National Geographic, GEO, «Моя планета» и проводит исторические и экстрим-туры по всей Эфиопии и даже по долине Омо - родине наиболее удаленных от западной цивилизации племен. Эйнат рассказала о своем пути в самые дальние и экзотические уголки планеты, о женской силе и самодостаточности, о нестандартных решениях и умении взглянуть на привычные вещи по-новому. В общем, о качествах, благодаря которым пришла к успеху и компания WeShoes.
2023 год, как и предыдущий, стал для сети модных обуви и сумок WeShoes годом рекордного роста - менее чем за два года было открыто 25 новых филиалов, сегодня их более 80 и планируется открытие новых.
WeShoes отбирает по всему миру и привозит в Израиль самые инновационные и продвинутые бренды обуви, подходящие именно израильским климату, привычкам и характеру.
В портфолио компании более трех десятков знаменитых глобальных марок, таких как Crocs, Blundstone, Hoka, Gap, сумок Kanken, Desigual и многих других, и все они эксклюзивно представлены в сети.
Итак, в новой коллекции:
Blandstone – паспорт израильтянинаBlandstone – именно в этих ботинках Эйнат Кляйн исследует мир. Эти ботинки - самая популярная обувь в Израиле, по ним израильтян узнают за границей. Эти культовые тасманийские ботинки для женщин, мужчин и детей признаны полезными с медицинской точки зрения - такое заключение сделала американская медицинская ассоциация The American Podiatric Medical Association.
При изготовлении бландстоунов используется запатентованная амортизирующая технология, которая защищает ногу, многократно поглощая удары. В подошве и в области пятки есть специальные вставки для снижения усталости и решения ортопедических проблем. В новой коллекции - модные модели со шнуровкой, кружевом и не только.
Флагманская модель этого сезона — новые клоги Blunstone с антибактериальной стелькой, мощной амортизацией, подошвой Vibram, водонепроницаемой кожей премиум-класса и фирменным комфортом.
Для профессиональных исследователей жизни, которых не остановит ни один ландшафт.
Crocs – творчество не знает сезоновCrocs в этом сезоне продолжает радовать свежестью дизайна в своей зимней коллекции, в которую входят новые модели с мехом для холодных зимних дней дома или на прогулке, сабо на эффектной платформе и многое другое.
Кроксы созданы по инновационным технологиям, они держат форму, легко моются и прослужат многие годы. Обувь хорошо вентилируется и антибактериальна.
Gap – в этом сезоне бренд впервые представлен в ИзраилеGap приносит в Израиль американский стиль кроссовок во множестве моделей для мужчин и женщин. Кроссовки и сникеры отличаются чистым и инновационным дизайном, удобными креплениями и прочной устойчивой подошвой.
Hoka – самый быстрый рост продаж в историиHoka - самый быстрорастущий в мире бренд кроссовок для профессионального бега произвел революцию в спортивной обуви. Для создания ультралегкого материала подошвы профессиональным химикам потребовалось сочетание 10-ти различных химических веществ и нескольких методов спекания материалов, чтобы получилась настолько легкая и мягкая пена. Эти кроссовки стали иконой моды и вышли с беговых дорожек на улицы больших городов. Так что от «хука-зависимости» страдают и профессиональные спортсмены, и любители моды.
В коллекции вы найдете самые разные цвета кроссовок, а также специальные модели для широкой ноги.
Seventy Nine - собственный бренд сети, созданный молодыми израильскими дизайнерами. Сила этой марки в том, что она первой реагирует на новейшие модные дуновения и немедленно воплощает их в качественные и ультра-актуальные модели, остающиеся бескомпромиссно комфортными.
Эта мобильность и быстрота реакции позволила бренду создать самые модные модели сезона в европейском стиле. Которые, к тому же, еще и по-настоящему удобные.
Модели имеют стельку, адаптированную к израильскому климату и обеспечивающую поддержку с использованием самых передовых технологий в обувной индустрии. В дизайне используются искусственная кожа, лак, нейлон, мех и многое другое.
Verbenаs - молодой и динамичный испанский бренд Verbenas, вобравший в себя лучшие проявления испанской культуры - любовь к дизайну и ярким краскам, страсть к веселью и шумным компаниям, бескомпромиссность в вопросах комфорта. Одним из больших преимуществ бренда является анатомическая стелька, которая сохраняет прохладу стопы, что актуально для израильского климата.
Magma и Candy - собственные бренды сети, детская обувь с праздничными и повседневными моделями. В этом сезоне в коллекции рулят сапожки на протекторе и меховые полусапожки, резиновые сапоги и кроссовки на липучках, в которых малыши могут бегать без устали и выглядеть при этом стильно.
Ecoalf: "Там, где другие люди видят мусор, мы видим будущие предметы роскоши", - говорит Хавьер Гоенече, основатель испанского бренда Ecoalf. Эта марка пропагандирует переработку отходов и экологичность как образ жизни и предмет моды.
Узнаваемые сникерсы и кроссовки с логотипом в виде двух стрелочек, образующих кольцо, уже стали символом осознанного потребления и заботы о планете.
Bedroom Athletics - известный во всем мире британский бренд уютных домашних тапочек, сочетающий в себе комфорт, качество и лучшее сырье на рынке. К этой зиме бренд предложил коллекцию мягких меховых полусапожек и тапочек для дома, в которых холодные дни пролетят приятно и незаметно.
Trak – бренд мужской обуви Trak, существующий уже много лет, набирает обороты новыми коллекциями, перед которыми невозможно устоять.
Огромный ассортимент обуви на любой сезон и для любого ландшафта, для работы или праздничного мероприятия: от сандалий и кроссовок до элегантных кожаных туфель - для любой ситуации и любого кармана, с модным дизайном, высочайшим качеством, комфортом и доступными ценами.
Lemon Jelly - это на 100% португальские дизайн, разработка и производство. Обувь эта создается из переработанных материалов с заботой о рабочих и окружающей среде, она на 100% веганская и идеально подходит для любого образа. Все модели водостойкие, гибкие и легкие. В коллекции представлены ботинки на тракторной подошве, подходящие к любому стилю одежды.
Отобранная обувь сделана из качественных материалов, в ней используются уникальные стельки Memori Foam и латекс для комфорта и поддержки поясницы. В дизайне отражены все мировые тенденции: точный удобный крой, кожа и ее заменители, высокотехнологичные ткани, сплавы и детали, синтетический или натуральный мех и многое другое.
WeShoes гордятся тем, что являются ведущей сетью магазинов качественной и разнообразной обуви для всей семьи в Израиле. В последние годы именно бренды сети оказывают серьезное влияние на весь обувной рынок страны.
Новая коллекция уже в сети магазинов WeShoes и на сайте www.weshoes.co.il.