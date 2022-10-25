Когда выбор очевиден: к дню выборов скидка 30% в Jack Kuba
Специально к дню выборов сеть элитного белья Jack Kuba проводит акцию: до 1 ноября скидка 30 % на весь ассортимент магазинов. Акция действительна для членов клуба и новых присоединившихся.
Отдайте свой голос Jack Kuba – это правильный выбор!
А выбирать в бутиках Jack Kuba очень непросто, хочется скупить примерно половину магазина и еще немножко.
Бренд Jack Kuba давно стал синонимом шика, элегантности, чувственности и восторга. Сногсшибательный дизайн и превосходная посадка – вот то, что отличает все модели, среди которых вы обязательно найдете свою.
Коллекция элитного нижнего белья Jack Kuba прекрасна и чувственна. Изящные комплекты откроют новый взгляд на женственность. Тонкое просвечивающее кружево, точеные линии силуэтов, мягкие ткани, нежно окутывающие тело, бескомпромиссное качество в сочетании с нежной романтикой, обрамленной кружевами. Особый акцент коллекции на сочетании комфорта, красоты и качества тканей. Здесь собраны фасоны и модели, которые подчеркнут красоту любой фигуры и любого размера.
Филиалы сети Jack Kuba расположены по всей стране: в Ашдод в ТЦ «Стар»; в Беэр-Шеве ТЦ «Гранд Каньон»; в Ришон ле-Ционе ТЦ «Захав»; в Хайфе в ТЦ «Кастра», «Синемоль» и «Хуцот ха-Мифрац»; в Тель-Авиве на ул. Ха-Меред 29, ТЦ «Ган ха-Ир», ТЦ «Рамат Авив» и на Кикар ха-Медина; в Натании ТЦ «Ир ямим»; в Ашкелоне в ТЦ «Пауэр Сентер», а также в других городах. Вы можете найти ближайший к вам филиал по ссылке: https://jack-kuba.co.il/
Jack Kubа в Facebook
Jack Kuba - 03-5599971