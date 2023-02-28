



Как получить фрибет Париматч 300 грн новым игрокам

Самая известная в Украине игровая площадка онлайн, кроме приветственного бонуса в размере 100% от первого депозита, дарит новичкам фрибет 300 UAH. Регистрация в Париматч – главное условие получения возможности "бесплатной ставки".

Что такое фрибет?

Как получить приветственный фрибет за регистрацию в Париматч?

Следует пройти регистрацию в Париматч любым способом: в десктопной или мобильной версии сайта, или же в приложении для телефона. При заполнении регистрационной формы необходимо принять приветственный бонус – поставить галочку согласия рядом с акционным предложением. Необходимо подтвердить телефон и адрес почты, указанные при регистрации. Для этого придет смс с кодом на телефон и письмо на e-mail со ссылкой на контору. Заполнить анкету с личными данными. Указывать нужно только правдивую информацию. Пройти верификацию в личном кабинете. Для этого предусмотрено несколько способов. Без идентификации игрового аккаунта невозможно вывести деньги. Какой же смысл играть с фрибетом, если не получится вывести «халявный» выигрыш. В течение 7 дней с момента регистрации нужно пополнить счет одним платежом на сумму от 100 UAH. Дождаться, пока в личном кабинете появится уведомление о начислении FreeBet в размере 300 UAH. Это занимает до 72 часов.

Правила использования FreeBet в БК Париматч

Ставку без риска нужно сделать исключительно на спортивное событие, в казино бесплатно играть нельзя. Это важное замечание, так как в Париматч пользователи имеет общий игровой счет для ставок на спорт и развлечений в казино.

Выбранный для пари исход должен быть с коэффициентом не менее 1.5.

Заключать бесплатное пари можно как в «прематче», так и на соревнования в режиме реального времени для любого вида спорта.

Фрибет можно использовать при оформлении купона типа «ординар» и «экспресс».

Вариант «система» недоступен для «ставки без риска».

Если результат события в акционном купоне был рассчитан с коэффициентом 1 или применялась опция «cash out», FreeBet сгорает, игрок ничего не получает.

Можно заключать пари лишь на весь фрибет целиком. Сумму FreeBet нельзя раздробить на несколько ставок.

Нельзя сделать бесплатно VIP-ставку.

На использование подарка у игрока есть 7 дней с момента начисления поощрения.

Как воспользоваться бесплатной ставкой в Париматч?

Кликнуть на выбранный исход спортивного события. Заполнить открывшийся купон. Если хочется поставить на несколько событий, нужно перейти во вкладку "Экспресс", а затем добавить желаемые исходы. Сумму пари указывать не нужно. Кликнуть на кнопку "Использовать фрибет", которая появляется в купоне у бетторов, получивших этот бонус. Подтвердить действие кнопкой "Сделать ставку".

Как рассчитывается выплата по фрибету?

Преимущества FreeBet

В общем случае FreeBet – это "ставка без риска". То есть беттор заключает спортивное пари за счет конторы, и остается с прибылью, если повезет. При этом игрок не рискует своими деньгами.Фрибет придуман для привлечения новых пользователей и стимулирования игроков к активности. Например, в Париматч 300 UAH предоставляются зарегистрированным членам клуба после создания первого депозита. На использование подарка каждое онлайн заведение накладывает свои ограничения. Ведь любителей «халявы» много, а букмекерам нужно от них «защищаться».Конечно, контора не раздает фрибеты «Налево и направо». Чтобы получить поощрение, нужно выполнить определенные условия:После правильного выполнения всех этих действий можно переходить к заключению первого пари на спорт. Беттору остается только выбрать исход, а заплатит за игру контора!Получить 300 UAH фрибета можно только один раз на единственный аккаунт с уникальными личными данными и IP адресом.Перед тем как делать первую ставку на подаренные 300 UAH, гемблеру нужно внимательно изучить условия бонуса, чтобы соблюсти все ограничения. В противном случае можно остаться без приза.Правила использования бесплатной ставки:Изучив все нюансы FreeBet в Пари Матч можно выбрать подходящий исход.Чтобы воспользоваться фрибетом, нужно:Затем нужно дождаться результата соревнования или нескольких исходов в случае с «экспрессом». Игрок может рассчитывать на получение лишь выигрыша от бесплатного пари. Поставленная сумма 300 UAH аннулируется.Например: беттор поставил на хоккейный матч, выбрал исход с коэффициентом 1.8. В случае удачи выигрыш составит 300х1.8 = 540 UAH. Прибыль с бесплатной ставки получится 240 UAH. Именно эту сумму пользователь БК сможет потом вывести.Бонус от букмекерской конторы Париматч в виде 300 UAH фрибета практически не имеет недостатков, зато обладает массой бесспорных достоинств. При использовании бонуса игрок ничего не теряет, зато может получить прибыль реальными деньгами. Для вывода выигрыша по FreeBet нет вейджера для новичков.Фрибет – это подготовка к настоящим ставкам. Новичок имеет возможность ознакомиться с игровым процессом, пройти путь: от выбора события до заключения пари и его завершения.Не каждый новичок в БК решается сделать первую ставку деньгами. Бесплатное пари – возможность для начинающего беттора преодолеть волнение.Во время использования фрибета новый пользователь БК Париматч привыкает к особенностям сайта, знакомится с функционалом, интерфейсом. Знание, где какая кнопка расположена и какие есть опции, помогает игроку сосредотачиваться на правильном выборе событий для пари, а не отвлекаться на организационные моменты.