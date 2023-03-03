



Что влияет на стоимость электросамоката?

Электрическим самокатам хватило всего нескольких лет, чтобы стать едва ли не самым востребованным индивидуальным городским транспортом. Конечно, это нашло отражение на рыночном предложении – десятки брендов предлагают покупателям свои модели, от бюджетных и маломощных модификаций до формальных внедорожников.



Что же влияет на стоимость электросамоката, и за что оправдано переплатить, если вы ищите надежное транспортное средство.



Внешний вид – еще не все.



Определить стоимость электросамоката только по внешнему виду, если вы не разбираетесь в ценовой политике конкретных брендов, довольно сложно. Дело в том, что почти все, что влияет на ценник, скрыто в техническом описании и эксплуатационных характеристиках. Поэтому стильный внешний вид самоката считается важным, но все же второстепенным критерием выбора.



Двигатель



Начнем с двигателя. В нашем случае он электрический. Если не вдаваться в особенности сборки, то на уровне покупателя важно выбрать правильную мощность. Условно самокаты можно поделить на несколько категорий:

С двигателем до 250 Вт

С двигателем от 250 до 500 Вт

С двигателем от 500 до 1000 Вт

С двигателем более 1000 Вт

Чем мощнее двигатель – тем проходимее транспорт, тем выше его грузоподъемность, тем лучше он будет ехать в горку. Однако и на ценник мощность мотора повлияет.Кроме того, у мощных моделей (более 400-500 Вт) крутящий момент передается, как правило, с помощью цепи, и это удорожает конструкцию. У моделей с меньшей мощностью вместо цепи используется колесная передача.АккумуляторВторой важный критерий – это батарея, а если быть точным, то ее тип и емкость. От типа аккумулятора зависит максимальное число циклов зарядки, время зарядки и другие характеристики. Чем больше емкость батареи, тем выше запас хода. По понятным причинам, более долговечные и емкостные батареи стоят дороже.РамаОбратите внимание на материал рамы и качество сборки. Важно учитывать не только грузоподъемность, хотя и ее желательно брать с хорошим запасом, что тоже повлияет на цену, но и качество креплений. Если вы ищите складной электросамокат, будьте готовы доплатить – такие модели априори стоят дороже.КолесаСреднестатистический электросамокат комплектуется двумя колесами диаметров около 4 дюймов. Однако модели для езды по умеренному бездорожью могут комплектоваться колесами 6 и более дюймов с глубоким проектором. Это повышает стоимость транспортного средства.