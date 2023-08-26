



Что у нас на носу? Очки!

Лицо без очков и в очках выглядит совершенно по-разному. И всем хочется чувствовать себя как в солнцезащитных, так и в очках для чтения комфортно, привлекательно и модно. О трендах в мире оптики рассказывают создатели сети салонов Kimchi.

Солнцезащитные очки





Все, что сейчас носят, что модно и популярно, можно изучить на примере того, что есть у нас на полках. Потому что мы следим за модой и всегда представляем самое актуальное. Конечно, у нас не все появляется одновременно со всем миром, как, например, Celine или Fendi без оправы. Просто к нам в Израиль доходит все не так быстро, как в другие страны мира. Страна маленькая, и на весь Израиль поступает всего пар пять-шесть очков каждой модели. Мы их заказали, разумеется, и они придут скоро в наши бутики. Оправы, как и всегда, в моде разные. Но есть те, что и актуальные, и популярные: кошачий глаз, круглые, прямоугольные. Мы всегда смотрим, что пользуется максимальным спросом у покупателей. Например, особое внимание сейчас наши покупатели обращают на светлые линзы. Они отлично смотрятся и в круглых оправах, и в прямоугольных, и в овальных, и даже в кошачьем глазе. Причем разных оттенков. Розовые, голубые, дымчатые – все хороши. Такие линзы в разной формы оправах смотрятся совершенно по-разному. Небольшие дают ощущение ретро, крупные очень эффектно выглядят на лицах с широкими скулами. Надо только правильно подобрать их под овал лица. Например, в линейке Fendi в каждой из оправ представлены все виды оттенков линз, в том числе и зеркальные, и с градиентом.Все, что сейчас носят, что модно и популярно, можно изучить на примере того, что есть у нас на полках. Потому что мы следим за модой и всегда представляем самое актуальное. Конечно, у нас не все появляется одновременно со всем миром, как, например, Celine или Fendi без оправы. Просто к нам в Израиль доходит все не так быстро, как в другие страны мира. Страна маленькая, и на весь Израиль поступает всего пар пять-шесть очков каждой модели. Мы их заказали, разумеется, и они придут скоро в наши бутики.

Новый салон



В Kimchi есть несколько важных правил. Во-первых, мы продаем то, что нравится нам самим. Иначе невозможно. То, что нравится, продавать легко и приятно. Во-вторых, мы ориентируемся на то, что пользуется популярностью у наших покупателей. В-третьих – мы внимательны к тому, что сейчас в топе модных трендов. Любой, кто зашел в любой из наших трех салонов, обязательно найдет себе подходящие очки. Возьмем, например, новый салон в Од Ха-Шарон. Он совсем другой и сильно отличается от Kimchi Нетания. Здесь есть очки и оправы на самый разный вкус и кошелек. От дорогих и эксклюзивных до недорогих, но модных и доступных. Да и сам он другой, оформленный в светлых тонах, но такой же уютный и гостеприимный. Тем более, что находится он в отличном от Нетании месте, с другой аудиторией, поэтому и подход в нашем бутике в этом симпатичном торговом центре немного иной. Неизменным остается качество продукции, клиентоориентированность и профессионализм.

Оправы



Очки для чтения, оправы для которых у нас представлены в широком ассортименте, разумеется, тоже имеют свои тренды. Большинство людей носят очки только для чтения. И некоторые из них ищут что-то совершенно особенное. Красные, ярко-розовые, желтые, белые, разных необычных форм. Неординарные оправы привлекают внимание, делают образ оригинальным, придают ему индивидуальность. Такие очки не просто предмет для улучшения зрения, это аксессуар.

Новый сезон

Календарное лето подходит к концу, но израильское, требующее непременных солнцезащитных очков, еще продолжается. Поэтому о том, что будет модно в новом сезоне, мы узнаем осенью, после крупных международных выставок в Токио, Париже, Нью-Йорке, Стамбуле. Узнаем и представим в наших теперь уже трех бутиках Kimchi.



Контакты:

Барели 18, Тель-Авив: тел: 03-716-7016; WhatsApp: 052-883-4654

Шошана Дамари 10, Нетания: 09-766-9447; WhatsApp: 054-893-3003

Соколов 46, Од Ха-Шарон: тел: 09- 865-3228; WhatsApp: 054-705-9556

https://www.facebook.com/kimchioptic/

Инстаграм: @kimchi_optic



https://kimchi-optics.com/



Фото: Лия Гельдман



*на правах рекламы

