



Apple выпустила обновление iPhone с огромным списком нововведений

Компания Apple выпустила второе крупное обновление для дебютировавшей в сентябре мобильной платформы iOS 16. Обновление iOS 16.2 вышло более чем через месяц после запуска iOS 16.1, обновления, в котором была добавлена поддержка Live Activity, общей библиотеки фотографий iCloud и многое другое.



В iOS 16.2 стало доступно приложение Freeform – “рабочая доска” для совместной работы с заметками, рисунками, таблицами и прочим. Еще одно новое нововведение – сервис Apple Music Sing, придающий режим караоке.



Расширенная защита данных iCloud с использованием сквозного шифрования стала доступна для большего количества категорий, теперь их количество достигло 23, включая резервные копии iCloud, заметок и фото.



Для экрана блокировки появились виджеты “Сон” и “Лекарство”, а также новые настройки, которые скрывают обои или оповещения, при активном Always-On-Display (всегда включенный дисплей) в iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max.



В Game Center появилась поддержка SharePlay для многопользовательских игр. И этот список можно продолжать довольно долго. Кроме всего прочего, было уделено большое внимание безопасности и исправлено более 30 уязвимостей.



Вместе с масштабным обновлением iOS 16.2, Apple также подготовила новую версию системы для несовместимых с актуальной прошивкой устройств. Об этом сообщает портал ArsTechnica.



"Эта версия содержит важные обновления системы безопасности и рекомендуется для установки всем пользователям", – говорится на сайте Apple. Какие поправки содержит прошивка, не сообщается.



Версия iOS под номером 15.7.2 доступна владельцам iPhone 6s, SE первого поколения, shppingmode iPad Pro, iPad Air 2, iPad пятого поколения, iPad mini 4, а также iPod touch 2019 и более свежих моделей, несовместимых с iOS 16.



Компания Apple планирует разрешить использование альтернативных магазинов приложений на своих устройствах iPhone и iPad.