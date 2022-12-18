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Apple возглавил рейтинг самых влиятельных брендов в мире
18.12.2022 06:23 Наталья Богинская

Apple возглавил рейтинг самых влиятельных брендов в мире


В прошлом году рейтинг самых влиятельных компаний возглавлял Google, однако в этом году он спустился на третье место. Так что топ-10 рейтинга в 2022 году выглядит так:

  • Apple;
  • Microsoft Corp;
  • Google.
  • Amazon;
  • Walmart;
  • McDonald's;
  • Coca-Cola;
  • Tesla;
  • Toyota;
  • Mercedes-Benz.
В релизе World Brand Lab рассказали, что компании из США представляют 198 из 500 лучших брендов, сохраняя влияние как глобальная супердержава брендов. Франция, Япония, Китай и Великобритания составляют второй мировой лагерь. Германия, Швейцария и Италия – третий ряд фаворитов брендов.

World Brand Lab составляет рейтинг самых влиятельных брендов мира с 2003 года, отслеживая более 80 тысяч брендов из 60 стран. Всего в рейтинге представлены 33 страны.

Согласно отчету британской международной компании YouGov, занимающейся исследованием рынков и анализом данных в Интернете, компания Samsung Electronics заняла первое место в рейтинге лучших мировых брендов.
 

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