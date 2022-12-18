



Apple возглавил рейтинг самых влиятельных брендов в мире



В прошлом году рейтинг самых влиятельных компаний возглавлял Google, однако в этом году он спустился на третье место. Так что топ-10 рейтинга в 2022 году выглядит так:

Apple;

Microsoft Corp;

Google.

Amazon;

Walmart;

McDonald's;

Coca-Cola;

Tesla;

Toyota;

Mercedes-Benz.