Apple возглавил рейтинг самых влиятельных брендов в мире
В прошлом году рейтинг самых влиятельных компаний возглавлял Google, однако в этом году он спустился на третье место. Так что топ-10 рейтинга в 2022 году выглядит так:
- Apple;
- Microsoft Corp;
- Google.
- Amazon;
- Walmart;
- McDonald's;
- Coca-Cola;
- Tesla;
- Toyota;
- Mercedes-Benz.
World Brand Lab составляет рейтинг самых влиятельных брендов мира с 2003 года, отслеживая более 80 тысяч брендов из 60 стран. Всего в рейтинге представлены 33 страны.
Согласно отчету британской международной компании YouGov, занимающейся исследованием рынков и анализом данных в Интернете, компания Samsung Electronics заняла первое место в рейтинге лучших мировых брендов.