



Samsung или Google: кто возглавил рейтинг лучших брендов в мире

Согласно отчету британской международной компании YouGov, занимающейся исследованием рынков и анализом данных в Интернете, компания Samsung Electronics заняла первое место в рейтинге лучших мировых брендов.



Samsung удалось потеснить Google и заслужить признание лучшим мировым брендом в 2022 году. В прошлом году южнокорейская компания заняла второе место в рейтинге лучших брендов мира после Google, а в 2020 году – четвертое.



Отчет Global Best Brand Rankings 2022 от YouGov основан на оценках, взятых из YouGov BrandIndex. Это показатель общего состояния бренда, рассчитываемый как среднее значение следующих факторов:



- Впечатление

- Качество

- Удовлетворенность

- Репутация

- Ценность



Среди 380 брендов на 38 рынках, включая США, Великобританию, Китай, Индию и Южную Корею, компания Samsung набрала 127 баллов и возглавила список.



В частности, согласно отчету, Samsung возглавляет рейтинг в таких странах, как Ирландия, Южная Корея, Нидерланды и Вьетнам, и занимает второе место во Франции, Пакистане, Филиппинах и Великобритании. Кроме Samsung и Google, на третьем месте оказался YouTube, продукт Google, набравший 85 баллов, а на четвертом – Netflix с 59 баллами.