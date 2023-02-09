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Том Круз прервет съемки ради коронации Карла III
09.02.2023 03:34 Алина Груднева

Том Круз прервет съемки ради коронации Карла III

Голливудский актер Том Круг намерен прервать съемки нового фильма франшизы "Миссия невыполнима", чтобы посетить коронацию короля Великобритании Карла III, которая состоится в мае 2023 года.

Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на инсайдера.

"Том был приглашен на коронацию короля. Это чрезвычайно престижное событие, а Том — настоящий роялист, к тому же он теперь близок с принцем Уильямом и Кейт. Том сказал боссам киностудии приостановить работу над "Миссия невыполнима" на выходные, посвященные коронации, чтобы убедиться, что он сможет присутствовать", — сообщает источник.

Уточняется, что Круз никогда не откладывает съемки и не отклоняется от графиков, чтобы вовремя выпустить фильмы, которые миллионы фанатов ждут по всему миру. Однако, коронация короля Великобритании оказалась исключением, поскольку актер сблизился с королевским семейством.

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