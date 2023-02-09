



Том Круз прервет съемки ради коронации Карла III

Голливудский актер Том Круг намерен прервать съемки нового фильма франшизы "Миссия невыполнима", чтобы посетить коронацию короля Великобритании Карла III, которая состоится в мае 2023 года.



Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на инсайдера.



"Том был приглашен на коронацию короля. Это чрезвычайно престижное событие, а Том — настоящий роялист, к тому же он теперь близок с принцем Уильямом и Кейт. Том сказал боссам киностудии приостановить работу над "Миссия невыполнима" на выходные, посвященные коронации, чтобы убедиться, что он сможет присутствовать", — сообщает источник.



Уточняется, что Круз никогда не откладывает съемки и не отклоняется от графиков, чтобы вовремя выпустить фильмы, которые миллионы фанатов ждут по всему миру. Однако, коронация короля Великобритании оказалась исключением, поскольку актер сблизился с королевским семейством.