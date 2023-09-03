



Marvel перенесла выход нескольких фильмов и сериалов: список

Marvel Studios объявила, что вынуждена перенести выход ряда своих сериалов на 2024 год. Компания пошла на такое решение из-за неутихающих забастовок сценаристов и актёров США.



Ранее, гильдия актеров США объявила о начале забастовки 13 июля.



Около 160 тысяч членов профсоюза не смогут сниматься в фильмах и сериалах, участвовать в продвижении собственных картин и заниматься профессией до тех пор, пока их требования не будут удовлетворены.



Фильмы, которые нам придется подождать:

Второй сезон “Что, если...?” – декабрь 2023 года.

“Эхо” – январь 2024 года (вместо ноября 2023 года).

Мультсериал “Люди Икс ’972” – первая половина 2024 года (вместо конца 2023 года).

“Агата: Дневники Даркхолда” – осень 2024 года.

“Железное сердце” – сроки и дату релиза убрали совсем (вместо 2024 года).

“Сорвиголова: Рождённый заново” – производство приостановлено (вместо весны 2024 года).

“Чудо-человек” – производство приостановлено.

Несмотря на это, выход сериала “Локи” по-прежнему ожидается в намеченную дату – шоу стартует 6 октября на сервисе Disney+.