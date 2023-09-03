Marvel перенесла выход нескольких фильмов и сериалов: список
Marvel Studios объявила, что вынуждена перенести выход ряда своих сериалов на 2024 год. Компания пошла на такое решение из-за неутихающих забастовок сценаристов и актёров США.
Ранее, гильдия актеров США объявила о начале забастовки 13 июля.
Около 160 тысяч членов профсоюза не смогут сниматься в фильмах и сериалах, участвовать в продвижении собственных картин и заниматься профессией до тех пор, пока их требования не будут удовлетворены.
Фильмы, которые нам придется подождать:
- Второй сезон “Что, если...?” – декабрь 2023 года.
- “Эхо” – январь 2024 года (вместо ноября 2023 года).
- Мультсериал “Люди Икс ’972” – первая половина 2024 года (вместо конца 2023 года).
- “Агата: Дневники Даркхолда” – осень 2024 года.
- “Железное сердце” – сроки и дату релиза убрали совсем (вместо 2024 года).
- “Сорвиголова: Рождённый заново” – производство приостановлено (вместо весны 2024 года).
- “Чудо-человек” – производство приостановлено.