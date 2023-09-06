



Фильм "Присцилла" сорвал 7-минутные овации на Венецианском кинофестивале

Фильм “Присцилла” Софии Копполы сорвал 7-минутные овации, дебютировав на Венецианском кинофестивале.



По данным данным Variety, на премьере присутствовала сама героиня драмы Присцилла Пресли, которая расчувствовалась до слез.



Также с ней были актеры Кейли Спэни и Джейкобом Элорди, сыгравшие героиню и Элвиса Пресли. Присцила, вытирая слезы с лица, трогательно обняла главного героя фильма, который сыграл ее покойного мужа. На пресс-конференции она призналась о том, как влюбилась в Элвиса, когда ей было 14 лет.



"Очень сложно сидеть и смотреть фильм о тебе, о твоей жизни, о твоей любви. София проделала потрясающую работу", - рассказала Присцилла.



Драма Копполы, основанная на автобиографии Присциллы Пресли "Элвис и я", была встречена восторгом, в том числе со стороны кинокритиков. В фильме раскрываются подробности о романе героини с королем рок-н-ролла.



