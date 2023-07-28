



Актер из "Улицы разбитых фонарей" свел счеты с жизнью

В России на 48-м году жизни скончался актер Андрей Бабенко, снимавшийся в популярных российских сериалах.



По данным Telegram-канала SHOT, он свел счеты с жизнью.



Бабенко нашли мертвым в Санкт-Петербурге. Другие подробности в настоящее время не раскрываются.



Известно, что в последнее время профессиональная жизнь актера застопорилась. Ему не предлагали ролей, а в личной жизни он был одинок. Похоронами будут заниматься его коллеги, которые занялись сбором средств.



"Андрей был одинок, испытывал финансовые трудности, но почти никогда не просил о помощи, а точнее, делал этот очень скромно", - отметил режиссер и сценарист Максим Бриус.



Бабенко играл в таких сериалах, как "Улицы разбитых фонарей", "Литейный" и "Морские дьяволы".