



Золотой глобуc 2024

Голливудские звезды готовятся к церемонии вручения премии "Золотой глобус", после того как в уходящем году кинопрокат возглавили фильмы "Барби" и "Оппенгеймер".



Среди других номинантов церемонии, которая пройдет в Лос-Анджелесе - "Убийцы цветочной луны", "Бедные вещи" и "Прошлые жизни".



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В телевизионных категориях номинированы "Наследство", "Корона" и "Последние из нас".



"Глобус" - первая крупная церемония сезона кинопремий, кульминацией которого станет вручение "Оскара" 10 марта.



В этом году на "Золотом глобусе" появилось несколько новых номинаций, в том числе одна, в которой отмечаются кассовые достижения.



Основные номинанты:

- 9 номинаций - Барби

- 8 - Оппенгеймер

- 7 - Убийцы цветочной луны

- 7 - Бедные вещи

- 5 - Прошлые жизни

- 4 - Майский декабрь

- 4 - Анатомия падения

- 4 - Маэстро



Эмма Стоун, Сандра Хюллер, Лили Глэдстоун и Кэри Маллиган - номинанты в двух категориях лучших актрис, которые делятся на драму и мюзикл или комедию.



Пол Джаматти, Джеффри Райт, Леонардо Ди Каприо и Брэдли Купер номинанты в двух категориях лучших актеров.

