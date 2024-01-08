Золотой глобуc 2024
Голливудские звезды готовятся к церемонии вручения премии "Золотой глобус", после того как в уходящем году кинопрокат возглавили фильмы "Барби" и "Оппенгеймер".
Среди других номинантов церемонии, которая пройдет в Лос-Анджелесе - "Убийцы цветочной луны", "Бедные вещи" и "Прошлые жизни".
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В телевизионных категориях номинированы "Наследство", "Корона" и "Последние из нас".
"Глобус" - первая крупная церемония сезона кинопремий, кульминацией которого станет вручение "Оскара" 10 марта.
В этом году на "Золотом глобусе" появилось несколько новых номинаций, в том числе одна, в которой отмечаются кассовые достижения.
Основные номинанты:
- 9 номинаций - Барби
- 8 - Оппенгеймер
- 7 - Убийцы цветочной луны
- 7 - Бедные вещи
- 5 - Прошлые жизни
- 4 - Майский декабрь
- 4 - Анатомия падения
- 4 - Маэстро
Эмма Стоун, Сандра Хюллер, Лили Глэдстоун и Кэри Маллиган - номинанты в двух категориях лучших актрис, которые делятся на драму и мюзикл или комедию.
Пол Джаматти, Джеффри Райт, Леонардо Ди Каприо и Брэдли Купер номинанты в двух категориях лучших актеров.