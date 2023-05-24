



Землю накрыла мощная магнитная буря

Землю, как и прогнозировалось, накрыла мощная магнитная буря.



По данным Meteoagent, вспышка на солнце произошла 23 мая, а ее последствия жители нашей планеты будут ощущать до 26 числа этого месяца.



Пик геомагнитных возмущений приходится на 24 мая, когда мощность бури будет оцениваться в 5 баллов.



В другие дни ожидается 4 балла. До конца месяца ожидается еще одна магнитная буря в 4 балла. Она произойдет 28 мая.



В такие дни метеочуствительные, пожилые люди, а также беременные и те, кто страдает от хронических заболеваний, могут испытывать головную боль, слабость, повышенную утомляемость, бессонницу, боль в суставах и другие симптомы.

