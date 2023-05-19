Землю накроет очередная мощная геомагнитная буря
На Землю в ближайшие дни обрушится очередная мощная геомагнитная буря.
Первая вспышка на Солнце произойдет, как ожидается, 20 мая.
Корональный выброс массы приведет к появлению одной из мощнейших геомагнитных бурь за последнее время.
Новые потоки плазмы достигнут нашей планеты 22 и 23 мая. Магнитная буря может негативно сказаться на общем самочувствии, особенно, у метеочувствительных людей.
Также последствия могут на себе почувствовать те, кто страдает от хронических заболеваний, а также беременные и пожилые люди.