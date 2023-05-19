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Землю накроет очередная мощная геомагнитная буря
19.05.2023 13:08 Алина Груднева

Землю накроет очередная мощная геомагнитная буря

На Землю в ближайшие дни обрушится очередная мощная геомагнитная буря.

Первая вспышка на Солнце произойдет, как ожидается, 20 мая.

Корональный выброс массы приведет к появлению одной из мощнейших геомагнитных бурь за последнее время.

Новые потоки плазмы достигнут нашей планеты 22 и 23 мая. Магнитная буря может негативно сказаться на общем самочувствии, особенно, у метеочувствительных людей.

Также последствия могут на себе почувствовать те, кто страдает от хронических заболеваний, а также беременные и пожилые люди.
 

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