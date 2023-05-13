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Зачем Песков поцеловал руку Пугачевой: объяснение Вайкуле
13.05.2023 16:36 Алина Груднева

Зачем Песков поцеловал руку Пугачевой: объяснение Вайкуле

Латвийская певица Лайма Вайкуле считает вполне нормальной ситуацию, когда пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков поцеловал примадонне российской эстрады Алле Пугачевой руку на похоронах кутюрье Валентина Юдашкина.

Соответствующее заявление она сделал в программе "И грянул Грэм".

По словам артистки, Песков просто не мог этого не сделать, поскольку для небо было большой честью поцеловать руку примадонне.

"Конечно, он подходил. А что случилось? Почему ему не подходить к такой звезде?... Это честь! Вообще, это нормально, что мужчина подошел к женщине. Еще в такой серьезный тяжелый день и высказал свое уважение, каждый так должен подходить к ней, каждый", - отметила она.
 

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