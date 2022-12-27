



Южная Корея сняла запрет на ввоз секс-кукол

Южная Корея официально сняла запрет на импорт секс-кукол в полный рост, положив конец многолетним спорам о том, насколько правительство может вмешиваться в частную жизнь.



Об этом сообщает Associated Press.



Хотя не было никаких законов или постановлений, запрещающих ввоз секс-кукол, сотни, а возможно, и тысячи кукол были изъяты таможней, которая обычно ссылалась на пункт закона, запрещающий ввоз товаров, "наносящих вред прекрасным традициям страны и общественной морали".



Импортеры пожаловались и обратились в суды, большинство из которых согласились с ними и постановили пропускать секс-куклы. Суды постановили, что куклы используются в личных пространствах людей и не унижают человеческое достоинство.



В понедельник Таможенная служба Кореи заявила, что начала применять пересмотренные правила ввоза взрослых секс-кукол в натуральную величину. В то же время служба продолжит запрещать ввоз кукол, похожих на детей, или изображающих определенных людей.