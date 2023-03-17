



Яхта Саддама Хусейна стала местом для пикников

Перевернувшийся в реке на юге Ирака ржавый обломок яхты, принадлежавшей Саддаму Хусейну, служит суровым напоминанием о его железном правлении, которое закончилось вторжением под руководством США два десятилетия назад, сообщает CNN.



121-метровый “Аль-Мансур”, символ богатства и власти Саддама, был построен в 1980-х годах. Cегодня он является местом сборов для экскурсантов и рыбаков, которые взбираются на борт, чтобы устроить пикник и выпить чая.



“Когда он принадлежал бывшему президенту, никто не мог к нему приблизиться”, — сказал рыбак Хусейн Сабахи, который любит заканчивать долгий день на реке чашкой чая на борту затонувшего корабля.



“Я не могу поверить, что это принадлежало Саддаму, и теперь я хожу вокруг него”, — сказал он.



Через несколько недель после начала вторжения 20 марта 2003 года Саддам приказал яхте, на которую он так и не поднялся, покинуть причал в Умм-Касре и отправиться в Басру на хранение.



Но яхта стала мишенью для сил под командованием США. Со временем она перевернулась в водном пути Шатт-эль-Араб.



В беспорядках, последовавших за падением Саддама, яхта была разграблена догола, с нее сняли все, от люстр и мебели до частей металлической конструкции.



Яхта вмещала до 200 гостей и была оборудована вертолетной площадкой.



Хотя некоторые иракцы говорят, что обломки следует сохранить, сменявшие друг друга правительства не выделяли средств на их восстановление.



“Эта яхта подобна драгоценному камню, редкому шедевру, который вы храните дома. Нам грустно, что это выглядит так”, — сказал Захи Мусса, капитан военно-морского флота, работающий в министерстве транспорта Ирака.

