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Выходу Меган Маркл в пальто в жару нашли объяснение
17.08.2023 16:56 Алина Груднева

Выходу Меган Маркл в пальто в жару нашли объяснение

Звездный стилист Миранда Холдер нашла объяснение странному выходу герцогини Сассекской Меган Маркл на улицу в жару в кашемировом пальто.

Она считает, что так супруга принца Гарии выглядит более солидно.

"Надевать толстое шерстяное пальто поверх наряда, несмотря на то, что на улице 22 градуса тепла, конечно, немного странно, даже если это пальто великолепного верблюжьего цвета от Max Mara, как то, что мы видели на Меган Маркл ранее на этой неделе", - отметила она.

По словам стилиста, дизайнерское пальто помогло Меган завершить образ, сделав ансамбль более сплоченным. Еще одним объяснением является вероятность того, что Маркл направлялась куда-то, где холодно, или же хотела замаскироваться от папарацци.

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