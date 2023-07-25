Новости » Life Style
Выход мемуаров Бритни Спирс под угрозой: названа причина
25.07.2023 12:54 Алина Груднева

Выход мемуаров Бритни Спирс под угрозой: названа причина

Выход мемуаров певицы Бритни Спирс под названием "The Woman In Me" откладывается из-за недовольства ее бывших мужчин - Джастина Тимберлейка и Колина Фаррелла.

По данным The Sun, публикация автобиографии знаменитости отложена как минимум на четыре месяца.

Адвокаты Тимберлейка и Фаррелла угрожают судебным иском, если Спирс не удалит определенные отрывки из мемуаров.

"Юридический процесс означал, что публикация была задержана на четыре месяца, поскольку велись дискуссии о том, что можно включить. Но это наконец решено, и ее автобиография готова", - сообщает источник.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы