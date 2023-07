Выход мемуаров Бритни Спирс под угрозой: названа причина

Выход мемуаров певицы Бритни Спирс под названием "The Woman In Me" откладывается из-за недовольства ее бывших мужчин - Джастина Тимберлейка и Колина Фаррелла.



По данным The Sun, публикация автобиографии знаменитости отложена как минимум на четыре месяца.



Адвокаты Тимберлейка и Фаррелла угрожают судебным иском, если Спирс не удалит определенные отрывки из мемуаров.



"Юридический процесс означал, что публикация была задержана на четыре месяца, поскольку велись дискуссии о том, что можно включить. Но это наконец решено, и ее автобиография готова", - сообщает источник.