



В Швейцарии скелет тираннозавра продали на аукционе за $6 миллионов

В Швейцарии за 6,1 миллионов долларов продали скелет тираннозавра “Тринити”, который состоит из костей трех разных динозавров в возрасте от 65 до 67 миллионов лет. Об этом пишет The Guardian.



Скелет приобрел европейский коллекционер современного искусства и останков динозавров на аукционе Koller в Цюрихе.



“Тринити” имеет 3,9 м в высоту, 11,6 м в длину и 2,65 м в ширину. Более половины костей оригинальны, а остальные изготовлены из слепков из гипса и эпоксидной смолы. Экспонат состоит из 293 костей трех разных динозавров, раскопанных между 2008 и 2013 годами в образованиях Хелл-Крик и Лэнс-Крик в Монтане и Вайоминге.



Некоторые палеонтологи опасаются, что торговля такими вещами может нанести вред науке, поскольку образцы попадут в частные руки и окажутся вне досягаемости исследователей. Однако, аукционист Сирил Коллер надеется, что скелет будут выставлять на всеобщее обозрение, хотя его и продали частному покупателю.