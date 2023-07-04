



В Сеуле робот дирижировал на выступлении национального оркестра

В Сеуле робот-андроид EveR 6 впервые дирижировал на концерте Национального оркестра Южной Кореи.



Об этом сообщает Reuters.



Робот работал вместе с дирижером-человеком Чхве Су Йол.



"Робот смог выполнить такие мелкие движения гораздо лучше, чем я себе представлял", - сказал дирижер.



Но, по мнению Йола, робот имеет критическую ошибку — он не может слышать.



Один из слушателей концерта также считает, что EveR 6 дирижировал на элементарном уровне.



"Я предполагаю, что он сможет дирижировать сам, если будет оснащен искусственным интеллектом для понимания и анализа музыки", - сказал он.









