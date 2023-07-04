В Сеуле робот дирижировал на выступлении национального оркестра
В Сеуле робот-андроид EveR 6 впервые дирижировал на концерте Национального оркестра Южной Кореи.
Об этом сообщает Reuters.
Робот работал вместе с дирижером-человеком Чхве Су Йол.
"Робот смог выполнить такие мелкие движения гораздо лучше, чем я себе представлял", - сказал дирижер.
Но, по мнению Йола, робот имеет критическую ошибку — он не может слышать.
Один из слушателей концерта также считает, что EveR 6 дирижировал на элементарном уровне.
"Я предполагаю, что он сможет дирижировать сам, если будет оснащен искусственным интеллектом для понимания и анализа музыки", - сказал он.