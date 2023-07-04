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В Сеуле робот дирижировал на выступлении национального оркестра | Фото: Reuters
04.07.2023 02:36 Ирина Демьянова

В Сеуле робот дирижировал на выступлении национального оркестра

В Сеуле робот-андроид EveR 6 впервые дирижировал на концерте Национального оркестра Южной Кореи.

Об этом сообщает Reuters.

Робот работал вместе с дирижером-человеком Чхве Су Йол.

"Робот смог выполнить такие мелкие движения гораздо лучше, чем я себе представлял", - сказал дирижер.

Но, по мнению Йола, робот имеет критическую ошибку — он не может слышать.

Один из слушателей концерта также считает, что EveR 6 дирижировал на элементарном уровне.

"Я предполагаю, что он сможет дирижировать сам, если будет оснащен искусственным интеллектом для понимания и анализа музыки", - сказал он.




 

Робот поднялся на подиум в качестве дирижера оркестра в Сеуле

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