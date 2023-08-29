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В России придумали способ борьбы с "вонючими пассажирами"
29.08.2023 12:27 Алина Груднева

В России придумали способ борьбы с "вонючими пассажирами"

В России решили бороться с пассажирами и гостями вокзалов, которые издают неприятные запахи.

По данным российского Минтранса, в РФ с 1 сентября изменили правила перевозки в поездах.

Теперь будет запрещено ездить и находиться на вокзалах в "вонючей и грязной" одежде.

"На инфраструктуре и в поездах не допускается нахождение физических лиц в пачкающей одежде, имеющей зловонный запах, которая может загрязнить вагон и вещи других пассажиров", — сказано в заявлении министерства.

Что примечательно, "вонючим пассажирам" нельзя будет ездить не только на дальние расстояния, но и в обычных электричках, которые ходят на близкие расстояния.
 

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