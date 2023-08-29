



В России придумали способ борьбы с "вонючими пассажирами"

В России решили бороться с пассажирами и гостями вокзалов, которые издают неприятные запахи.



По данным российского Минтранса, в РФ с 1 сентября изменили правила перевозки в поездах.



Теперь будет запрещено ездить и находиться на вокзалах в "вонючей и грязной" одежде.



"На инфраструктуре и в поездах не допускается нахождение физических лиц в пачкающей одежде, имеющей зловонный запах, которая может загрязнить вагон и вещи других пассажиров", — сказано в заявлении министерства.



Что примечательно, "вонючим пассажирам" нельзя будет ездить не только на дальние расстояния, но и в обычных электричках, которые ходят на близкие расстояния.

