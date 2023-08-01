



В немецком университете ввели курс по съемке порно. Фото

В университете строительства и художественного конструирования Баухаус в Веймаре (Германия) запустили курс "Порно - это политика" из 16 семинаров.



В качестве одного из преподавателей пригласили порнохудожницу Энн Антидот.



Известно, что на курс уже записались 20 студентов: как бакалавров, так и магистров. С апреля по июнь они снимали порно в учебных залах факультета искусств и дизайна.



"Разделившись на группы, мы вместе с порноактерами, продюсерами и режиссерами напишем сценарий и снимем порно. Возможно, будет много обнаженного тела и откровенных сексуальных сцен", - отмечалось в описании курса.



Цель курса - проанализировать "гендерную иерархию в порноиндустрии" и "определение порнографии с феминистской точки зрения".



"Перед и за камерами были одни студенты. Они сами организовали семинар и сняли в группах пять художественных экспериментальных чувственных фильмов. Низ живота можно увидеть лишь в некоторых сценах", - рассказала BILD профессор Ина Вайзе.



