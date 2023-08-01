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В немецком университете ввели курс по съемке порно. Фото
01.08.2023 22:31 Дара Киевская

В немецком университете ввели курс по съемке порно. Фото

В университете строительства и художественного конструирования Баухаус в Веймаре (Германия) запустили курс "Порно - это политика" из 16 семинаров.

В качестве одного из преподавателей пригласили порнохудожницу Энн Антидот. 

Известно, что на курс уже записались 20 студентов: как бакалавров, так и магистров. С апреля по июнь они снимали порно в учебных залах факультета искусств и дизайна.

"Разделившись на группы, мы вместе с порноактерами, продюсерами и режиссерами напишем сценарий и снимем порно. Возможно, будет много обнаженного тела и откровенных сексуальных сцен", - отмечалось в описании курса.

Цель курса - проанализировать "гендерную иерархию в порноиндустрии" и "определение порнографии с феминистской точки зрения".

"Перед и за камерами были одни студенты. Они сами организовали семинар и сняли в группах пять художественных экспериментальных чувственных фильмов. Низ живота можно увидеть лишь в некоторых сценах", - рассказала BILD профессор Ина Вайзе.

 

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