



В NASA рассказали, насколько поднялся уровень моря за последние 30 лет

NASA проанализировало 30 лет спутниковых измерений уровня моря и обнародовало печальную статистику. И хотя цифры могут показаться незначительными, они являются предвестниками грядущей катастрофы. Об этом пишет ScienceAlert.



Новости неутешительны, ведь этот процесс не прекращается. Даже принимая во внимание незначительные сдвиги из-за природных воздействий, таких как Ла-Нинья, периодически охлаждающая океаны, высота моря продолжает расти.

С 1993 года уровень моря поднялся в целом на 9,1 сантиметра.

С 2021 по 2022 год вода наступила на 0,27 сантиметра.

К 2050 году темпы повышения уровня моря будут составлять 0,66 сантиметра в год.

В прошлом году NASA подсчитало, что к 2050 году уровень воды вдоль побережья США может подняться на 30 сантиметров по сравнению с нынешним уровнем. Ситуация может усугубиться и в других частях света.



Такая ситуация является следствием изменения климата, имеющее ряд последствий, особенно проявляющихся на ледяном покрове Земли. За прошлый год антарктический ледниковый щит таял быстрее обычного, что даже повлияло на летнюю температуру.



Изменилась и стабильность ледяного покрова Гренландии – сегодня это является основным фактором повышения уровня моря. Последние исследования показывают, что гренландский ледник близок к точке невозврата.



Все это со временем отразится на территориях, заселенных людьми. Прибрежные районы, на которых люди построили свои дома, будут затоплены, что повлечет за собой миграцию вглубь островов и материков. По прогнозам, эта проблема затронет не менее 800 миллионов человек по всему миру. Такие города, как Майами, Нью-Йорк, Бангкок, Шанхай, Лима, Кейптаун и многие другие, будут постоянно страдать от вторжения морской воды. То же касается морских портов, зон отдыха и прочего.



Повышение уровня моря также угрожает популяциям диких животных, регионам дельт рек, болотам и водно-болотным угодьям.