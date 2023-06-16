



В Египте разрешили заводить только 10 пород собак

В Египте вступил в силу закон об “опасных животных”, вводящий новые правила владения собаками, пишет Egyptian Streets.



Закон классифицирует опасных животных как “наносящих вред людям или животным”. Соответственно документу, все владельцы собак должны сдать их для осмотра в течение месяца, после чего власти определят, пригодна ли порода для регистрации, или опасна.



Все, кто не будет соблюдать новый закон, получат штраф около $323 за незарегистрированную собаку или тюремный срок, если животное кому-то повредило.

Теперь в Египте безопасными считаются десять пород: кокер-спаниели, лабрадоры, пудели, малинуа, померанские шпицы, джек-рассел-терьеры, немецкие доги, белые немецкие овчарки, мальтийские болонки и самоеды.



Опасными признали такие породы собак: питбули, ротвейлеры, немецкие овчарки, хаски, кавказские овчарки, бульмастифы, доберманы, аляскинские маламуты, акиты, американские булли, альпийские мастифы, аргентинские доги, кане.



Однако новый закон не касается уличных собак.



Египетские власти приняли такое решение после того, как в конце февраля питбуль почти до смерти загрыз мужчину, который впоследствии впал в кому и умер.



Зоозащитники и владельцы собак не согласны с этой политикой в ​​отношении животных.