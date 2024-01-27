



Уроженка Украины выиграла титул "Мисс Япония"

26-летняя уроженка Украины Каролина Шиино была коронована как "Мисс Япония", что вызвало большой резонанс.



Шиино стала первой натурализованной гражданкой Японии, победившей на конкурсе.



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В социальных сетях появились вопросы о том, что это говорит о японских стандартах красоты.



Шиино и ее семья переехали в Японию из Украины, когда ей было пять лет.



Ее родители - украинцы.



Шиино выросла в Нагое, после того как ее мать снова вышла замуж за японца.



В своей речи она признала свое украинское происхождение и борьбу за идентичность, сообщает Reuters. "Я живу как японка, но у меня были расовые барьеры и множество случаев, когда меня не принимали".



Я просто преисполнена благодарности за то, что сегодня меня действительно приняли как японку".



Коронация Шиино стала предметом бурных обсуждений, многие задаются вопросом, что она говорит о стандартах красоты в Японии.



Японцы высказали свои опасения на сайте X:



Один из пользователей написал: "Значит, кто-то, в ком нет ни капли японской крови и ни малейшего признака японскости, будет представлять японских женщин?"



Другой спросил: "Эта особа, которую выбрали в качестве Мисс Япония, даже не смесь с японкой, а 100% чистая украинка. Понятно, что она красива, но это "Мисс Япония". Где же здесь японскость?"



Организатор конкурса Аи Вада сказала BBC, что судьи были "полностью уверены" в своем решении, сказав: "Она говорит и пишет на красивом и вежливом японском языке. Она больше японка, чем мы".

