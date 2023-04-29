



Умер влиятельный раввин ХХ века Гарольд Кушнер

На 89-м году жизни скончался один из влиятельнейших конгрегационалистских раввинов 20-го века Гарольд Кушнер.



По данным JTA, 3 апреля ему исполнилось 88 лет.



Уточняется, что Кушнер скончался в пятницу в Кантоне, штат Массачусетс, всего в нескольких милях от синагоги, где он был раввином более трех десятилетий.



Он был автором книги "Когда с хорошими людьми случаются плохие вещи", которая вышла в свет в 1981 году.



Его творение с богословско-теологическими рассуждениями стала международным бестселлером.



В книге Кушнер пытался примерить еврейскую веру во всемогущество Бога и его благосклонность с реальностью человеческих страданий.



"Могу ли я добросовестно продолжать учить людей тому, что мир хорош, и что за происходящее в нем отвечает добрый и любящий Бог?" - писал в своем творении раввин.