Новости » Life Style
Умер влиятельный раввин ХХ века Гарольд Кушнер
29.04.2023 13:22 Алина Груднева

Умер влиятельный раввин ХХ века Гарольд Кушнер

На 89-м году жизни скончался один из влиятельнейших конгрегационалистских раввинов 20-го века Гарольд Кушнер.

По данным JTA, 3 апреля ему исполнилось 88 лет.

Уточняется, что Кушнер скончался в пятницу в Кантоне, штат Массачусетс, всего в нескольких милях от синагоги, где он был раввином более трех десятилетий.

Он был автором книги "Когда с хорошими людьми случаются плохие вещи", которая вышла в свет в 1981 году.

Его творение с богословско-теологическими рассуждениями стала международным бестселлером.

В книге Кушнер пытался примерить еврейскую веру во всемогущество Бога и его благосклонность с реальностью человеческих страданий.

"Могу ли я добросовестно продолжать учить людей тому, что мир хорош, и что за происходящее в нем отвечает добрый и любящий Бог?" - писал в своем творении раввин.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы