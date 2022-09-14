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Умер прокурор, который вел расследование в отношении Клинтона
14.09.2022 07:35 Алина Груднева

Умер прокурор, который вел расследование в отношении Клинтона

Умер американский адвокат, прокурор и федеральный судья Кеннет Старр, который руководил расследованием дела в отношении бывшего президента США Билла Клинтона в 1998 году.

 
Ему было 76 лет.
 
Он ушел из жизни в результате осложнений после операции. 
 
Старр прославился как спецпрокурор, расследовавший секс-скандал и лжесвидетельство, приведшие к импичменту Клинтона.
 
Расследование романа Клинтона с бывшей стажеркой Белого Дома Моникой Левински завершилось публикацией официального документа длиной в книгу, который стал коммерческим бестселлером, известным как Star Report.

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