



Улицы Тель-Авива патрулирует спецназ

В соответствии с распоряжением министра обороны Йоава Галанта, в понедельник количество бойцов спецназа, патрулирующих улицы Тель-Авива, превышает силы полиции.



Представитель ЦАХАЛа вчера вечером объявил об усилении полицейских патрулей в связи с напряженностью в сфере безопасности и недавними терактами, в ходе которых погибли несколько человек. Учебная рота спецназа будет патрулировать улицы Тель-Авива для усиления безопасности.



Министр обороны Галант вчера во время поездки по северной Самарии сказал: "Если есть террорист, который думает, что во время праздников он ускользнет от длинной руки ЦАХАЛа, он ошибается".

