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Украинская порноактриса приняла участие в создании особенного календаря
17.03.2024 08:55 MIGnews.com

Украинская порноактриса приняла участие в создании особенного календаря

Украинская порноактриса Джозефина Джексон, которую в обычной жизни зовут Юля, приняла участие в фотосессии в поддержку военных с ампутациями. 


Фотосессию организовали для того, чтобы создать календарь “команды титановых”, как военные сами о себе говорят, средства от продажи которого передадут центру для реабилитации и протезирования защитников.





 

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