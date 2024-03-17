



Украинская порноактриса приняла участие в создании особенного календаря

Украинская порноактриса Джозефина Джексон, которую в обычной жизни зовут Юля, приняла участие в фотосессии в поддержку военных с ампутациями.

Друзі всім привіт. Це відео стало дуже популярним і літає по всім новинам.



Пані @josephinejxxx дякую що вибрали саме нас та долучилися до нашої команди Титанових.



Можете писати в коментарях, що хочете, від себе особисто скажу, що на відміну від багатьох зірок, блогерів, Юля… pic.twitter.com/timCc0c8dv — Пан Беседа🇺🇦 (@vlad_beseda) March 17, 2024

Фотосессию организовали для того, чтобы создать календарь “команды титановых”, как военные сами о себе говорят, средства от продажи которого передадут центру для реабилитации и протезирования защитников.